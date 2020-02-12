وداعا بلاكبيري.. النهاية الحزينة لأقوى هاتف في العالم

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كتب- وكالات:
في الفترة بين عامي 2009و 2012، نجحت شركة بلاكبيري الكندية في صدارة الهواتف الذكية عالميا، لكنها دفعت ثمن عنادها، حتى وصلت الآن إلى نهايتها الحزينة، وأعلنت الشركة رسميا وقف بيع هواتفها نهائياً بنهاية أغسطس المقبل. © بلاكبيري إيفولف.. الأندرويد يفشل في الإنقاذ بلاكبيري إيفولف.. الأندرويد يفشل في الإنقاذ
كانت هواتف بلاكبيري منذ سنوات صاحبة الأسهم الأشهر والأكثر شعبية في عالم تكنولوجيا الهواتف الذكية، واشتهرت بأعلى معايير الأمن ومكافحة محاولات القرصنة المعلوماتية.
ومع بزوغ نجم نظام التشغيل أندرويد وتفوق آيفون، رفضت الشركة الكندية مسايرة رغبات جمهور المستهلكين في العالم وتمسكت بنظام تشغيلها، لترتكب نفس الخطأ الذي سبق أن أزاح نوكيا عن عرشها.
وبعد فوات الأوان، استعانت بلاكبيري بشركة تي.سي.إل الصينية لتطوير وإنتاج هاتفها بنظام التشغيل أندرويد على أمل استعادة جزء من حصتها من السوق التي تسيطر عليها حالياً الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد. © بلاكبيري باسبورت.. واحد من أفخم هواتف الشركة بلاكبيري باسبورت.. واحد من أفخم هواتف الشركة
لكن شركة تي.سي.إل التي طورت طرازات جديدة من هواتف بلاك بيري تحت اسم "كي" منذ 2016، أعلنت اعتزامها التوقف عن إنتاجها بعد انتهاء ترخيص الإنتاج في وقت لاحق من العام الحالي. © بلاكبيري 9860.. سنوات المجد بلاكبيري 9860.. سنوات المجد
ووفقا لدويتشه فيله، فإن الشركة الصينية نوهت إلى أن خدمة العملاء لأصحاب الهواتف التي تم شراؤها في وقت سابق تستمر حتى 31 أغسطس 2022. © بلاكبيري 9790.. هاتف من الفئة المتوسطة بلاكبيري 9790.. هاتف من الفئة المتوسطة
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