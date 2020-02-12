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توقعات بانفراج أزمة الوقود فى الخرطوم بعد إصلاح مصفاة رئيسية للنفط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

أعلنت وزارة الطاقة والتعدين السودانية، وتجمع العاملين في قطاع النفط، إصلاح مصفاة النفط الرئيسية في الخرطوم، والتي كانت تضررت جزئيا، ما سبب تقليص إنتاجها اليومي، وحدوث أزمة في الوقود، استدعت اتخاذ عدة قرارات لمواجهتها، من بينها تحديد حصص للمركبات في مختلف المحطات.

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قال "تجمع العاملين بقطاع النفط"- في بيان اليوم /الثلاثاء/ - إنه تم إصلاح الانسداد الجزئي في خط انبوب "هجليج"، وعادت المصفاة للعمل بطاقتها المعتادة، مستفيدة من الضخ العكسي.

من جانبه، توقع وكيل وزارة الطاقة والتعدين السودانية الدكتور حامد سليمان حامد حدوث انفراجة كبيرة في أزمة الوقود، بعد عودة المصفاة للعمل بطاقتها الكاملة، عبر الضخ العكسي من منتجات النفط الواردة من جنوب السودان.

ونقلت وسائل إعلام سودانية عن حامد قوله إن المصفاة تعمل بطاقتها الكاملة، لافتا إلى أنه ابتداء من الغد ستنتج المصفاة المشتقات البترولية بكمياتها المعتادة.

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