هطاي/ بوراك ميللي/ الخليج 365 أرسل الجيش التركي، الثلاثاء، تعزيزات عسكرية جديدة إلى نقاط المراقبة داخل محافظة إدلب، شمال غربي سوريا. وأفاد مراسل الخليج 365، أن قافلة التعزيزات العسكرية مكونة من ناقلات جنود مدرعة، ومدافع "هاوتزر"، وقوات من الوحدات الخاصة "كوماندوز". وأضاف أن القافلة وصلت قضاء "ريحانلي"، التابعة لولاية هطاي الحدودية قادمة من وحدات مختلفة. Advertisements وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري. وتوجد 12 نقطة مراقبة تركية في منطقة خفض التصعيد بإدلب السورية بناء على اتفاق أستانة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركيا ترسل تعزيزات جديدة إلى نقاط المراقبة في إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.