بعد شهر من إقالة سلفه.. الزياني وزيرًا لخارجية البحرين

المنامة / الخليج 365

عَيَّنَ عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الثلاثاء، عبد اللطيف بن راشد الزياني وزيرًا للخارجية، خلفًا للشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، الذي أُقيل من منصبه.

وذكرت الوكالة البحرينية للأنباء (بنا) أن "عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر أمرًا ملكيًا بتعيين الزياني وزيرًا للخارجية، خلفًا للشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، الذي كان أُقيل من منصبه، الشهر الماضي".

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وشغل خالد آل خليفة منصب وزير الخارجية منذ عام 2005، حتى إعفائه في 2 يناير/كانون الثاني الماضي، وهو ثاني وزير خارجية في تاريخ البحرين.

كما أصدر عاهل البحرين أمرًا بتعيين خالد بن أحمد مستشارًا له للشؤون الدبلوماسية.

وتولى الزياني منصب أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في 2011، وخلفه في المنصب الأكاديمي الكويتي، نايف الحجرف، في الأول من فبراير/ شباط الجاري.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.