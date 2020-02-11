الجيش التركي يرسل تعزيزات إضافية على الحدود السورية

غازي عنتاب/ الخليج 365

أرسل الجيش التركي، الثلاثاء، تعزيزات عسكرية إضافية إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا.

وذكر مراسل الخليج 365، أن قافلة عسكرية تضم عربات مدرعة وجنود، وصلت إلى ولاية غازي عنتاب، بعد انطلاقها من قيادة "اللواء 20 للمدرعات" بولاية شانلي أورفة.

وأضاف أن التعزيزات العسكرية تتجه نحو الوحدات الحدودية وسط إجراءات أمنية مشددة.

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