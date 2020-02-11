الزياني وزيرًا للخارجية البحرينية

صحيفة الخليج الالكترونية

أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، اليوم الثلاثاء، أمرًا ملكيًا يقضي بتعيين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مستشارًا له للشؤون الدبلوماسية، كما أصدر ملك البحرين وفقًا لما بثته وكالة أنباء البحرين مرسومًا ملكيًا يقضي بتعيين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزيرًا للخارجية.

ومن جانبه، قدم الوزير السابق خالد بن أحمد، الشكر لملك البحرين وولي عهد، على ثقتهم فيه طوال فترة عمله وزيرًا للخارجية، وقال، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: شكرًا لمنتسبي وزارة الخارجية، سفراء ومسؤولين وموظفين، على صبركم عليّ وعلى كل ما قمتم به من عمل مخلص أعانني في عملي ومسؤولياتي.

وتابع: أهنئ أخي الدكتور عبد اللطيف الزياني بالثقة الملكية السامية بتعيينه وزيرًا للخارجية، فهو خير من يتولى مسؤولية قيادة الدبلوماسية البحرينية بقدراته الفائقة وخبرته الكبيرة وعلاقاته الواسعة مع مختلف دول العالم.