التعادل الإيجابي يخيم على مواجهة النصر والسد القطري

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صحيفة الخليج الالكترونية
تعادل النصر مع ضيفه السد القطري 2/2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وتقدم النصر بهدف سجله عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة السابعة، وتعادل السد عن طريق بغداد بونجاح في الدقيقة التاسعة، وأضاف حسن الهيدوس الهدف الثاني للسد في الدقيقة 48.
وبهذا التعادل حصد الفريقان أول نقطة لهما في البطولة، ليتقاسما المركز الثاني، خلف سباهان أصفهان الإيراني الذي تغلب على مضيفه العين الإماراتي برباعية نظيفة في وقت سابق اليوم.
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