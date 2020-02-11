التعاون يتحدى الغيابات ويهزم الشارقة في عقر داره

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صحيفة الخليج الالكترونية
اقتنص فريق التعاون فوزا غاليا من ملعب الشارقة الإماراتي 1 /صفر اليوم الثلاثاء في مستهل مشوار الفريقين في دوري أبطال آسيا لكرة القدم ضمن المجموعة الثالثة.
ويدين التعاون بالفضل في هذا الفوز لفيصل درويش الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 34.
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