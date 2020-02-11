اخبار الخليج

التعاون يتحدى الغيابات ويهزم الشارقة في عقر داره

0 نشر
صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

صحيفة الخليج الالكترونية

اقتنص فريق التعاون فوزا غاليا من ملعب الشارقة الإماراتي 1 /صفر اليوم الثلاثاء في مستهل مشوار الفريقين في دوري أبطال آسيا لكرة القدم ضمن المجموعة الثالثة.

ويدين التعاون بالفضل في هذا الفوز لفيصل درويش الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 34.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التعاون يتحدى الغيابات ويهزم الشارقة في عقر داره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا