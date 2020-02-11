ساباهان يتخم شباك العين برباعية قاسية في الإمارات

صحيفة الخليج الالكترونية

سقط فريق العين الإماراتي في فخ الخسارة أمام ضيفه سباهان أصفهان الإيراني صفر / 4 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في أولى مبارياتهما ضمن منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وسجل أهداف سباهان أصفهان الإيراني محمد موهيبي في الدقيقة 38 وكيروس سواريس فيراز في الدقيقة 46 وسوروش رافعي في الدقيقة 52 ومحمد طيبي في الدقيقة 78.

وبهذا الفوز، حصد سباهان أصفهان الإيراني أول ثلاث نقاط له في المجموعة، وظل فريق العين بلا نقاط.