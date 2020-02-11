الهلال يفقد البليهي لأسبوعين

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن (بطل آسيا) نادي الهلال اليوم الثلاثاء بأن مدافع الفريق الأول لكرة القدم علي البليهي سيغيب لأسبوعين إثر تعرضه لجروح بعد سقوط باب زجاجي عليه.. حيث سيجري جراحة إزالة الزجاج المتهشم.

من جهة أخرى تواجد تواجد الظهير الأيسر ياسر الشهراني في عيادة الهلال نظير شعوره بآلام في عضلة الفخذ الخلفية إثر لقاء الفريق أمس في دوري أبطال آسيا أمام فريق شاهر خودرو الإيراني، وسيجري الشهراني أشعة على موضع إصابته للوقوف على حالته.

وقد عاود كبير آسيا عصر اليوم تدريباته بعد تغلبه على الفريق الإيراني ضمن لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، حيث أدى المشاركون بصفة أساسية في اللقاء تدريبا استرجاعيا فيما أجرى بقية اللاعبين مرانا اعتياديا تركز على الجانب الفني، وتخلل المران تدريبات فنية وجمل تكتيكية ومناورة على جزء من الملعب.