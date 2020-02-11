الخليج - حسن القبيسي قرر مجلس إدارة نادي أبها برئاسة الدكتور أحمد الحديثي تجديد التعاقد مع مدرب الفريق الأول لكرة القدم الكابتن / عبدالرزاق الشابي لمدة موسم رياضي ينتهي بنهاية موسم 2021م ، ويأتي هذا التعاقد في إطار المحافظة على الإستقرار الفني للفريق ، وتحقيق الفريق نتائج مميزة في الدوري .

يذكر أن المدرب الشابي نجح في صعود الفريق الأول لكرة القدم لمصاف أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، وتحقيقه المركز الأول ودرع دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى ، إلى جانب وصول الفريق إلى نصف النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “الشابي” مدرباً لـ #أبها إلى نهاية2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.