شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت في واقعة شكوى مواطن من تعنت مديره وتهديده بالفصل في جدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن نتائج التحقيق حول مقطع فيديو لمواطن يعمل بفرع إحدى الشركات التجارية الشهيرة بجدة، يشكو خلاله من تعنت مديره ضده وتهديده له بالفصل.

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وقالت الوزارة، إن الموظف لم يُفصل من عمله، موضحة أن الإنذارات الموجهة له كانت بسبب إغلاقه للمنشأة أثناء ساعات العمل الرسمية.

وأشارت وزارة العمل، إلى أنها أخذت التعهد اللازم على المنشأة بعدم اتخاذ أي إجراء ضد الموظف إلا بما يتوافق مع أنظمة العمل.

وأضافت الوزارة أن المشرف الذي ظهر في المقطع هو مواطن سعودي وليس وافد كما يدعي الموظف صاحب الشكوى.