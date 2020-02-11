قال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكينزي، إن مصر تحتل موقعا استراتيجيا شديد الأهمية، بين إفريقيا والشرق، تسبب في مواجهتها العديد من المشكلات ومنها سيناء.
وأضاف ماكينزي، في حديث مع قناة "إكسترا نيوز" المصرية الفضائية، مساء الاثنين، أن بلاده "تعمل عن قرب مع مصر من أجل تحسين قدرات مكافحة الإرهاب وضمان أداء العمليات القتالية، التي تقلل من حجم ومستوى الهجمات في سيناء وداخل مصر".
وقال ماكينزي إنه يزور مصر، لتبادل الرؤى مع القيادات العليا في مصر، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على قنوات الاتصال العسكرية مفتوحة، على الرغم من وجود القنوات الدبلوماسية والسياسية.
وكان ماكينزي قد التقى وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، في القاهرة الشهر الماضي، حيث تناول اللقاء، الجهود الإقليمية والدولية وجهود القوات المسلحة المصرية الرامية للقضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار بمصر ومنطقة الشرق الأوسط.
كانت هذه تفاصيل خبر البنتاغون: مصر تواجه العديد من المشاكل بسبب موقعها الجغرافي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.