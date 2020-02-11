عباس ملوحا بخريطة ترامب: دولة فلسطين تبدو كقطعة "جبن سويسري" مفتتة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الفلسطيني محمود عباس

رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشكل غاضب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، خلال كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، بوصفها هدية لإسرائيل وغير مقبولة للفلسطينيين.

وحسب "رويترز"، قال عباس وهو يلوح بنسخة من خريطة تتصورها الخطة الأمريكية لحل يقوم على أساس وجود دولتي إسرائيل وفلسطين إن الدولة التي خُصصت للفلسطينيين تبدو كقطعة "جبن سويسري" مفتتة.

وجاءت كلمته أمام مجلس الأمن الدولي في الوقت الذي يجري فيه توزيع مشروع قرار للمجلس التابع للأمم المتحدة من شأنه إدانة خطة إسرائيلية لضم مستوطناتها في الضفة الغربية، فيما يرقى إلى انتقاد لخطة ترامب والمعروفة بصفقة القرن.

وقامت تونس وإندونيسيا العضوان في مجلس الأمن بتوزيع مسودة القرار الذي من المؤكد أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضده، ولكن رغم ذلك يعكس رأي بعض الأعضاء الرافض لخطة السلام التي أعلن ترامب تفاصيلها قبل أسبوعين وسط ضجة كبيرة.

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ودعا عباس ترامب إلى التخلي عن هذه الخطة والسعي إلى العودة إلى المفاوضات على أساس القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة التي تدعو إلى حل يقوم على أساس وجود دولتين بناء على حدود ما قبل 1967. وحث عباس مجلس الأمن على عقد مؤتمر دولي لتنفيذ تسوية.

وقال عباس إن الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون الوسيط الوحيد.