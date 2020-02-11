الجيش السوري يقول إنه سيواصل الرد على الهجمات التركية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

قال الجيش السوري اليوم الثلاثاء إنه سيرد على هجمات القوات التركية التي اتهمها بمحاولة وقف تقدم الجيش في آخر معقل للمعارضة المسلحة في شمال غرب البلاد.

واتهم الجيش في بيان أنقرة بتصعيد الانتهاكات للسيادة السورية من خلال إرسال الكثير من التعزيزات إلى محافظتي إدلب وحلب في الوقت الذي تحقق فيه قوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا تقدما ضد المسلحين.