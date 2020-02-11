قيادي في "فتح": مندوب إسرائيل وجه تهديدا مباشرا بقتل عباس

أيسر العيس/ الخليج 365

وصف حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الفلسطينية "فتح"، الثلاثاء، دعوة مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، لإزاحة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن منصبه، بأنه تهديد مباشر بقتله.

وزعم داني دانون، المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة، أنه "لا يمكن التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين طالما بقي عباس في منصبه".

وجاءت مزاعم المندوب الإسرائيلي، قبيل دقائق من بدء جلسة مجلس الأمن التي انعقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، حول "صفقة القرن" المزعومة، وخلال كلمته أثناء الجلسة.

وقال الشيخ، خلال لقاء عبر تلفزيون فلسطين، إن "تصريحات دانون دعوة لتغييب الرئيس محمود عباس بنفس الطريقة التي غيبوا بها الرئيس ياسر عرفات".

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وتوفي الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات في نوفمبر/تشرين ثاني 2004، إثر تدهور سريع في صحته، ويتهم الفلسطينيون إسرائيل باغتيال عرفات، ويقولون إنه لم يمت بسبب تقدم العمر، أو المرض، ولم تكن وفاته طبيعية، وهو ما تنفيه إسرائيل.

وطالب الشيخ المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته تجاه تصريحات مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة.

وحمّل القيادي في فتح، "إسرائيل وأمريكا المسؤولية المباشرة عن أي مساس بحياة عباس".

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة، الثلاثاء، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول "صفقة القرن".

وفي 28 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة تضمنت إقامة دولة فلسطينية في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها "في أجزاء من القدس الشرقية"، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.