دول أوروبية عن "صفقة القرن": لا تتفق مع المعايير الدولية

نيويورك/محمد طارق/الخليج 365

قالت دول أوروبية بمجلس الأمن، الثلاثاء، إن خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن" "لا تتفق مع المعايير الدولية"، معربة عن استعدادها للعب دور في استنئاف المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الشئون الخارجية والدفاع البلجيكي "قيليب جوفين" وهو محاط بسفراء كل من فرنسا وألمانيا واستونيا وبولندا بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وقال الوزير البلجيكي: "نحن ملتزمون بحل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية)عن طريق التفاوض، على أساس خطوط عام 1967، مع تبادل للأراضي".

ودعا لإقامة "دولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة، وذات سيادة وقابلة للحياة، تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل (مع إسرائيل)".

وأضاف أن مبادرة واشنطن التي تم تقديمها في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي "تبتعد عن هذه المعايير المتفق عليها دوليًا".

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وتابع: "نحن نؤكد من جديد استعدادنا للعمل من أجل استئناف المفاوضات المباشرة بين الطرفين، لحل جميع قضايا الوضع النهائي، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالحدود، ووضع القدس، والأمن، ومسألة اللاجئين، بهدف بناء سلام عادل ودائم".

وأعرب الوزير البلجيكي عن "القلق العميق إزاء الخطوات الإسرائيلية المحتملة نحو الضم بعد دعوات متكررة لضم مناطق في الضفة الغربية"، مؤكدا أنه "يقوض صلاحية حل الدولتين".

وفي 28 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة تضمنت إقامة دولة فلسطينية في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها "في أجزاء من القدس الشرقية"، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل.

ومنذ الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، أقامت تل أبيب 132 مستوطنة و121 بؤرة استيطانية يقيم فيها 427 ألف يهودي، بحسب معطيات سابقة لحركة "السلام الآن" الإسرائيلية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.