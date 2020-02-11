لافروف يبحث مع نظيره الألماني الأزمة الليبية

موسكو/ الخليج 365

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، مع نظيره الألماني هايكو ماس، الأزمة الليبية.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، أن "لافروف أجرى اتصالا هاتفيا مع ماس".

Advertisements

وأضاف البيان، أن "الجانبين تناولا خلال الاتصال، جلسات مجلس الأمن الدولي حول المسألة الليبية".

وأوضح أن "لافروف أكد على موقف روسيا حول تشجيع الأطراف الليبية على التوصل لاتفاق".

كما أكد الجانبان على ضرورة إعطاء الأهمية لمواقف الدول المجاورة لليبيا والاتحاد الإفريقي، حول الأزمة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.