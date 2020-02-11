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لافروف يبحث مع نظيره الألماني الأزمة الليبية

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موسكو/ الخليج 365

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، مع نظيره الألماني هايكو ماس، الأزمة الليبية.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، أن "لافروف أجرى اتصالا هاتفيا مع ماس".

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وأضاف البيان، أن "الجانبين تناولا خلال الاتصال، جلسات مجلس الأمن الدولي حول المسألة الليبية".

وأوضح أن "لافروف أكد على موقف روسيا حول تشجيع الأطراف الليبية على التوصل لاتفاق".

كما أكد الجانبان على ضرورة إعطاء الأهمية لمواقف الدول المجاورة لليبيا والاتحاد الإفريقي، حول الأزمة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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