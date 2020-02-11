الخليج - سلمى الشهراني ضمن جهود المجلس في متابعة مشاريع الامانة قام رئيس المجلس البلدي وبحضور وكيل امين منطقة عسير للتعمير والمشاريع وحضور عدد من اعضاء المجلس ومساعد وكيل امين منطقة عسير للتعمير والمشاريع و المشرف على المشاريع والاستشاري والمقاول وبحضور عدد من الاعلاميين بزيارة مشروع طريق ال100يوم الثلاثاء 17 / 6 / 1441 وتم الوقوف على املاك المواطنين المتقاطعة مع الطريق وأخذ تصور كامل عن الطريق والأملاك لدراستها ووضع الحلول المناسبة لها ان شاء الله . وقد قام وكيل الامين للمشاريع م احمد ناصر بشرح موجز عن المشروع وما وصل اليه والمده المتبقيه التي تقارب عام واوضح بعض العوائق التي تواجه المشروع سواء القص الصخري او اعتراضات بعض المواطنين بالاضافه الى عدم اعتماد مبالغ ماليه لانشاء الجسر الرابط بين طريق ال١٠٠ القادم من محافظة الخميس وطريق ال١٠٠ المؤدي الى ابها وهذا هو اهم عناصر المشروع المفقود الذي يحتاج معرفة ما وصل اليه هذا الملف في امانة عسير والذي كان من المقرر ترسيته على الشركه الصينيه قبل عدة اشهر . وسوف يتم التواصل من قبل المجلس البلدي مع المواطن المعترض للتوصل الى الحل المناسب لاستمرار المشروع .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المجلس البلدي يزور طريق ال100 للوقوف على ما وصل اليه المشروع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.