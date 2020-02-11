شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم القصيم» تؤخر بداية الدوام الدراسي يومي الأربعاء والخميس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه مدير عام التعليم بمنطقة القصيم محمد بن سليمان الفريح، بإيقاف الاصطفاف الصباحي وتأخير بداية الحصة الأولى بجميع مدارس ‎تعليم القصيم يومي الأربعاء والخميس 18/19/ 6/ 1441هـ إلى الساعة 9 صباحاً، مع استمرارية توقيت الخروج دون تغيير.

وأوضح “الفريح” أن قرارهم نابع من السعي للحفاظ على صحة الطلاب في ظل تنبيه الهيئة العامة للأرصاد بقدوم موجة برد شديدة هذه الأيام.