شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم القصيم» تؤخر بداية الدوام الدراسي يومي الأربعاء والخميس والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وجه مدير عام التعليم بمنطقة القصيم محمد بن سليمان الفريح، بإيقاف الاصطفاف الصباحي وتأخير بداية الحصة الأولى بجميع مدارس تعليم القصيم يومي الأربعاء والخميس 18/19/ 6/ 1441هـ إلى الساعة 9 صباحاً، مع استمرارية توقيت الخروج دون تغيير.
وأوضح “الفريح” أن قرارهم نابع من السعي للحفاظ على صحة الطلاب في ظل تنبيه الهيئة العامة للأرصاد بقدوم موجة برد شديدة هذه الأيام.
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