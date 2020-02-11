دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع كيفية مشاهدة حدث سامسونج Galaxy Unpacked 2020 اليوم؟ ظهر على التقنية بلا حدود.

ينطلق خلال ساعات حدث سامسونج Galaxy Unpacked 2020 للإعلان الرسمي عن هواتف Galaxy S20، وGalaxy Z Flip، وفي السطور القادمة نوضح كيفية متابعة مؤتمر سامسونج اليوم.

يبدأ البث الحي لمؤتمر Galaxy Unpacked 2020 لاحقاً هذا اليوم، لذا إذا كنت من جمهور سامسونج، أو ترغب في التعرف على الجديد من تقنية العملاق الكوري من هواتف Galaxy S20، وGalaxy Z Flip، مع إصدار جديد من سماعات سامسونج اللاسلكية، يمكنك التوجه لصفحة سامسونج الرسمية عبر الرابط التالي Galaxy Unpacked 2020

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ومن المقرر أن يبدأ البث المباشر لفعاليات مؤتمر سامسونج في الساعة 10 مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

المصدر

هذا الموضوع كيفية مشاهدة حدث سامسونج Galaxy Unpacked 2020 اليوم؟ ظهر على التقنية بلا حدود.