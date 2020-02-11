هذا الموضوع كيفية مشاهدة حدث سامسونج Galaxy Unpacked 2020 اليوم؟ ظهر على التقنية بلا حدود.
ينطلق خلال ساعات حدث سامسونج Galaxy Unpacked 2020 للإعلان الرسمي عن هواتف Galaxy S20، وGalaxy Z Flip، وفي السطور القادمة نوضح كيفية متابعة مؤتمر سامسونج اليوم.
يبدأ البث الحي لمؤتمر Galaxy Unpacked 2020 لاحقاً هذا اليوم، لذا إذا كنت من جمهور سامسونج، أو ترغب في التعرف على الجديد من تقنية العملاق الكوري من هواتف Galaxy S20، وGalaxy Z Flip، مع إصدار جديد من سماعات سامسونج اللاسلكية، يمكنك التوجه لصفحة سامسونج الرسمية عبر الرابط التالي Galaxy Unpacked 2020
ومن المقرر أن يبدأ البث المباشر لفعاليات مؤتمر سامسونج في الساعة 10 مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية.
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هذا الموضوع كيفية مشاهدة حدث سامسونج Galaxy Unpacked 2020 اليوم؟ ظهر على التقنية بلا حدود.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.