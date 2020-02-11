10 نصائح سريعة من فيسبوك بمناسبة اليوم العالمي للإنترنت الآمن

دبي - بواسطة محمد فارس © فيسبوك فيسبوك

قدم موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، مجموعة من النصائح للمستخدمين، بمناسبة اليوم العالمي للإنترنت الآمن، الذي يحتفل به العالم في 11 فبراير من كل عام.

وقال فيسبوك، في بيان اليوم الثلاثاء، حصل عليه مصراوي، إنه وفر الكثير من الأدوات للتأكد من أمن وسلامة المستخدمين على منصة فيسبوك.

"هذه الأدوات مصممة للمحافظة على أمن العائلة وسعادتهم خلال تواجدهم على فيسبوك".

وقال فيسبوك في بيانه، إن أولياء الأمور عليهم أن يتحدثوا مع أبنائهم فيما يخص استخدامهم للتقنية وسلامتهم وأمنهم خلال تواجدهم على الإنترنت. ونصح فيسبوك أولياء الأمور بعدم الشعور بالريبة من استخدام التقنية.

ووجه فيسبوك حديثه لأولياء أمور الأطفال قائلا: "إذا ما كنت قلقاً بشأن نشاط طفلك على الإنترنت، فحاول مشاركته في البحث عن أدوات تعزز الاستخدام الآمن. اسأله إذا ما كان يعرف مكان؛ زر إرسال التقارير؟ أو كيفية حظر شخص ما؟ وأخبر طفلك أنه يمكنه دائماً اللجوء لك أو لشخص بالغ محل ثقة، وذلك في حال رأى أمراً جعله يشعر بالضيق أو عدم الراحة".

وقدم فيسبوك 10 نصائح لمساعدة أولياء الأمور وأطفالهم للحفاظ على أمانهم خلال تواجدهم على منصات التواصل الاجتماعي.

1- ابدأ حواراً مع طفلك مبكراً، وذلك قبل أن ينشطوا على مواقع التواصل الاجتماعي.

أظهرت الأبحاث أن الأطفال دون سن السادسة يمكنهم التعامل مع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. ابدأ الحديث مع أطفالك حول التقنيات وذلك قبل بلوغهم سن الثالثة عشرة والسماح لهم ببدء نشاطهم على مواقع التواصل. وإذا ما كان طفلك اليافع نشطاً على فيسبوك وانستجرام، أرسل له طلب صداقة وتابع نشاطه كصديق على صفحاته.

2- خذ بعين الاعتبار المحظورات المرتبطة بالسن.

لا يسمح فيسبوك وانستجرام للأطفال بإنشاء حساب إذا ما كانوا دون سن الـ 13 (في بعض الدول، يرتفع حد السن بحسب القوانين المحلية).

3- تأكد من أن طفلك اليافع مدركاً لقواعد الاستخدام سواء كان متواجدا على الإنترنت مباشرة أم لا.

كما هو الحال عندما تقوم بتعليم أطفالك كيفية عبور الطريق والنظر عن يمينهم وشمالهم أو ارتداء خوذة عند ركوب الدراجة، عليك أيضاً تعليمهم طريقة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتفكير فيما يشاركونه على الإنترنت، وأسلوب الموافقة على طلبات الصداقة من شخص غريب.

4- اطلب من طفلك اليافع أن يعلمك.

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إذا كنت ولي أمر غير نشط على مواقع التواصل وتود تجربة الاستماع إلى الموسيقى من حفل مباشر، أو إذا كان طفلك يعتمد على خدمة معينة، ولا تعرف كيفية عمل ذلك، اطلب منه المساعدة. وذلك لأن الحوار يعد فرصة للحديث عن مواضيع مثل السلامة والخصوصية والأمن. وبهذه الطريقة ستعمل على تمكين طفلك الذي سيشرح لك كيفية عمل الخدمة وفي ذات الوقت قضاء وقت ممتع ومفيد لكلاكما.

5- حدد واستفد من اللحظات المناسبة.

على سبيل المثال، تعد لحظة حصول طفلك على هاتفه المحمول الأول فرصة ثمينة لوضع قواعد الاستخدام. وعندما يبلغ السن الذي يسمح له بإنشاء حساب على فيسبوك أو انستجرام أو على أي منصة تواصل اجتماعي، فإن ذلك يعد أيضاً فرصة للحوار حول موضوع السلامة والأمن على الإنترنت.

6- ساعد أطفالك على إدارة وقتهم على الإنترنت.

حاول أن تكون نموذجاً يحتذى به وأن تكون صادقاً (قولاً وفعلاً) ويجب أن يكون الحال كذلك سواء كنت متواجداً على الإنترنت أو غير ذلك. فإذا ما حددت وقتاً مخصصاً لأطفالك لاستخدام وسائل التواصل أو التواجد على الإنترنت (على سبيل المثال: لا يسمح بالدردشة على وسائل التواصل بعد الساعة 10 مساء) فعليك أنت أيضاً اتباع تلك الضوابط.

7- ساعدهم في فحص وإدارة إعدادات الخصوصية.

فور إنشاء طفلك لحسابه الشخصي على إحدى وسائل التواصل، فإنه يمكنه استخدام الأدوات وضبط الإعدادات حتى يتمكن من إدارة حسابه. ويوفر فيسبوك إعدادات الخصوصية للتحكم فيمن يتابعهم على صفحتهم، ومن يسمح له برؤية تعليقاتهم، وكذلك مشاركة البيانات الأخرى مثل موقعهم. كما يوفر انستجرام الكثير من الأدوات المرنة للحافظ على سلامة الأطفال خلال تواجدهم على صفحتهم، ومن بين تلك الأدوات، فلاتر التنمر، والتحذيرات وشاشات الأمور الحساسة. كما يمكن للطفل اليافع حظر بعض الأنشطة على حسابه وإرسال تقارير عن حسابات أو تعليقات تبدي تنمراً تجاهه.

8- انصح طفلك بإرسال تقرير إذا ما شاهد أمراً يقلقه.

وكما هو الحال في الحياة الواقعية، يتوجب علينا أيضاً التعامل مع كل شخص باحترام ولباقة على وسائل التواصل. ولهذا السبب، قمنا بتطوير مجموعة من السياسات (المعايير المجتمعية) تحدد ما يتوجب وما لا يتوجب مشاركته على منصاتنا. يوجد رابط تقريباً على كل تعليق منشور على فيسبوك أو انستجرام لإرسال تقرير عن سوء المعاملة والتنمر والتحرش والمشاكل الأخرى. ويعمل فريقنا العالمي على مدار الأسبوع والساعة لمراجعة تلك التقارير وإزالة أي شيء يخرق المعايير المجتمعية. ونجتهد في مراجعة معظم التقارير خلال 24 ساعة.

9- تبادل تجاربك مع أطفالك وتعرف على تجربتهم.

يمكنك التقاط أسعد اللحظات العائلية في صورة أو مقطع فيديو، والجلوس مع طفلك لتعديل الصور، وإضافة الفلاتر واستخدام خصائص الواقع الافتراضي مثل تركيب أذن الأرنب. كما يمكنك أن تسأل طفلك عن أحب شيء يقوم بفعله خلال تواجده على الإنترنت. كما يمكنك الحديث عما تحب فعله على الإنترنت، وبهذه الطريقة تقومان معاً بمشاركة وتبادل خبراتكم التقنية. تعد تلك طريقة رائعة للبدء في حوار متبادل.

10- ثق بنفسك.

يمكن وبشكل نموذجي تطبيق الأسلوب التربوي الذي تتبعه مع أطفالك على أرض والواقع وتبني ذات القواعد فيما يخص نشاطهم على الإنترنت. وإذا ما عرفت أن طفلك يستجيب بشكل أفضل عبر المفاوضات، يمكنك صياغة عقد توقعون عليه أنتم الاثنين، أو ببساطة تدريب طفلك على اتباع الضوابط الأساسية لنشاطه على الإنترنت.