متطرفون يهود يعتدون على ممتلكات فلسطينيين في الجليل الأعلى

أقدم متطرفون إسرائيليون، فجر اليوم الثلاثاء، على إعطاب إطارات عشرات السيارات وخط شعارات عنصرية معادية للفلسطينيين، في قرية الجش في منطقة الجليل الأعلى، داخل الخط الأخضر.
ونقلت مواقع فلسطينية عن مواطني القرية، قولهم إن المتطرفين "اعتدوا على عشرات السيارات وقاموا بثقب إطاراتها، وخطوا شعارات عنصرية وتحريضية على البنايات، منها (استيقظوا يا يهود) و(أوقفوا الانصهار والاندماج)".
وأفاد شهود عيان، بأن حوادث التخريب طالت أكثر من 107 مركبات، كما تم خط شعارات عنصرية على جدران المسجد في القرية.
وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، إنها استنفرت قواتها إلى القرية، حيث شرعت بجمع الأدلة من موقع الجريمة، وفتحت تحقيقا في ملابسات جريمة الكراهية دون أن تنفذ أي اعتقالات.
وهذه ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها متطرفون على ممتلكات الأهالي في قرية الجش وقرى الجليل الأعلى.
المصدر: وكالات
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