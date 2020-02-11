مسلحون أسقطوا مروحية تابعة للجيش السوري شمال غربي البلاد

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، بأن متمردين مدعومين من تركيا أسقطوا طائرة مروحية تابعة للجيش السوري شمال غربي البلاد. ونقلت ويترز عن قائدين في المعارضة السورية المسلحة إسقاط هليكوبتر تابعة للجيش السوري في إدلب بصاروخ أرض جو أطلقه معارضون تدعمهم تركيا ..

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