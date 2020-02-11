شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة حسان دياب تنال ثقة البرلمان اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، أن حكومة حسان دياب نالت ثقة البرلمان اللبنانى.

وذكرت فضائية "العربية"، أن الحكومة اللبنانية نالت الثقة في البرلمان بـ 63 صوتا.

واجتمع البرلمان اللبنانى اليوم الثلاثاء، من أجل التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء حسان دياب بينما اشتبكت قوات الأمن مع محتجين حاولوا تعطيل الجلسة.

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وصوت النواب على بيان بسياسة الحكومة يفيد بضرورة اتخاذ "خطوات مؤلمة" لإنقاذ البلاد من أزمة مالية غير مسبوقة.

وفى السياق نفسه، أطلقت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع ومدفع مياه باتجاه محتجين كانوا يحاولون منع النواب ومسؤولى الحكومة من الوصول إلى البرلمان اليوم الثلاثاء لإجراء تصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة بزعامة رئيس الوزراء حسان دياب.