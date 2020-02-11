شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية حقوق الإنسان: تسجيل حالتى اختطاف لناشطين فى بغداد والنجف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن مفوضية حقوق الإنسان، أعلنت تسجيل حالتى اختطاف لناشطين فى بغداد والنجف، وأضافت مفوضية حقوق الإنسان، أنه على الأمن العراقى والمتظاهرين التعاون لتجنب العنف.
وكانت مفوضية حقوق الإنسان فى العراق، أعربت عن قلقها وأسفها لقيام متظاهرين باستخدام القوة ضد القوات الأمنية فى ساحة الوثبة وسط بغداد، داعية المتظاهرين السلميين إلى التعاون مع القوات الأمنية لحماية الممتلكات العامة والخاصة، وأوضحت المفوضية، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء، أن فرق الرصد تواصل مراقبتها لساحات التظاهر فى بغداد وباقى المحافظات.
كانت هذه تفاصيل خبر مفوضية حقوق الإنسان: تسجيل حالتى اختطاف لناشطين فى بغداد والنجف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.