تركيا تعزز نقاط المراقبة في إدلب بقوات "كوماندوز"

هطاي/ الخليج 365 عزز الجيش التركي نقاط المراقبة التابعة له، في منطقة خفض التصعيد بإدلب شمال غربي سوريا، بعناصر من قوات المهام الخاصة "الكوماندوز". ووصل رتل التعزيزات المرسلة من وحدات مختلفة، إلى منطقة ريحانلي في ولاية هطاي جنوب تركيا، الثلاثاء. Advertisements واتجه الرتل فيما بعد إلى نقاط المراقبة بمنطقة خفض التصعيد بإدلب وسط تدابير أمنية مشددة. وتضمن الرتل أيضا، عربات عسكرية خاصة بالتشويش، فضلا عن سيارات إسعاف عسكرية مدرعة. ولقي الرتل حفاوة كبيرة من المواطنين لدى مروره بالمناطق الحدودية، في حين قام بعض الجنود بتوزيع الحلوى على الأطفال.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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