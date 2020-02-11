قدم: "ودية" بين فريقي "سفارة قطر" و"رؤساء أندية تركية"

أنقرة/ الخليج 365

شهدت العاصمة أنقرة، الثلاثاء، مباراة ودية بين فريق السفارة القطرية وفريق رؤساء اتحاد وأندية كرة القدم التركية، بمناسبة يوم الرياضة الوطني في قطر.

وجرت المباراة في ملعب "أريامان"، وشهدت مشاركة السفير القطري لدى أنقرة، سالم مبارك آل شافي، إضافةً إلى موظفي السفارة، ورؤساء أندية كرة القدم التركية.

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وفي تصريح للأناضول، أشار آل شافي إلى أن المباراة تبعث على السرور، من ناحية تطور العلاقات التركية القطرية. مقدما الشكر لجميع المشاركين فيها.

وفي الثلاثاء الثاني من فبراير/ شباط من كل عام، تحتفل قطر بـ"يوم الرياضة الوطني" تشجيعا على ممارسة الرياضة، والترويج لنمط الحياة الصحية.

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