الهلال الأحمر التركي يرسل 8 شاحنات مساعدات لإدلب

هطاي/اردال تورك أوغلو/ الخليج 365

أرسلت جمعية الهلال الأحمر التركي، وجمعيات تركية أخرى، الثلاثاء، 8 شاحنات محملة بمساعدات إنسانية للمحتاجين في ريف محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأوضح مراسل الخليج 365، أن المساعدات جُمعت من مختلف الولايات التركية ووصلت إلى بلدة "يايلا داغ" على الحدود التركية.

وأضاف أن المساعدات تضم 90 طناً من الطحين، و15 طناً من المواد الغذائية، وألبسة شتوية.

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وأشار أن المساعدات سيتم توزيعها على النازحين المقيمين في مخيمات ريف إدلب، الفارين من هجمات النظام السوري وداعميه.يأتي ذلك في ظل توتر الوضع في إدلب، جراء تصعيد قوات النظام وروسيا، بجانب المجموعات الأجنبية الإرهابية الموالية لإيران، واستيلائها على مدن وقرى داخل "منطقة خفض التصعيد"، ما أسفر عن نزوح مئات الآلاف من المدنيين نحو الحدود السورية التركية.

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلهم إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شنّ هجماتها على المنطقة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 1800 مدني، ونزوح أكثر من مليون و300 ألف آخرين إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.