بارزاني: يجب تمثيل جميع الأطراف في حكومة العراق الجديدة

العراق (أربيل)/ يحيى شعلان/ الخليج 365

شدد رئيس حكومة إقليم كردستان في شمال العراق مسرور بارزاني، الثلاثاء، على ضرورة تمثيل جميع الأطراف في الحكومة الاتحادية الجديدة.

جاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجية في الحكومة الاتحادية محمد علي الحكيم، حسب بيان لرئاسة حكومة كردستان شمال العراق، اطلعت عليه الخليج 365.

وجرى خلال اللقاء "التأكيد على أهمية استقرار الأوضاع في العراق، وتشكيل حكومة تمثل جميع الأطراف وتحظى بثقة غالبية العراقيين".

وأشار البيان، إلى أنه "تم التشديد كذلك على ضرورة أن تكون للحكومة الاتحادية القادمة علاقات جيدة مع إقليم كردستان شمال العراق، ودول الجوار والمجتمع الدولي".

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وبعد أن التقى الحكيم مسؤولين أكراد في مدينة أربيل، توجه إلى مدينة السليمانية، لافتتاح مكتب خاص بالوزارة داخل المدينة، والاجتماع مع الشخصيات السياسية وإدارة المحافظة.

ومطلع فبراير/شباط الجاري، كلف الرئيس العراقي برهم صالح، محمد توفيق علاوي، بتشكيل الحكومة، وأمامه مهلة 30 يوما لتقديم حكومته إلى البرلمان لمنحها الثقة.

ومنذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2019، يشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.

ويطالب المحتجون برئيس وزراء مستقل نزيه لم يتقلد مناصب رفيعة سابقا، بعيدا عن التبعية لأحزاب ودول الجوار، فضلا عن رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.