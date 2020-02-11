إصابة 14 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي قرب رام الله

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365

أصيب 14 فلسطينيا، بجراح وبحالات اختناق، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، على المدخل الشمالي لمدينتي رام الله والبيرة، وسط الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحفي تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن طواقمها تعاملت مع إصابتيْن بالرصاص الحي، واثنتين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و8 مصابين بحالات اختناق، إثر استنشاق الغاز المسيل للدموع، وإصابتين بحروق وسقوط، خلال تلك المواجهات.

وبينت أن معظم الإصابات بالرصاص، استهدفت الأطراف السفلية.

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واندلعت المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، إثر تفريق الجيش مسيرة منددة بصفقة القرن الأمريكية المزعومة، مستخدما الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وفي 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن ترامب "صفقة القرن" المزعومة، خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

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