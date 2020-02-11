“الداخلية” تعلن نتائج القبول المبدئي للقوات الخاصة للأمن البيئي

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي للقوات الخاصة للأمن البيئي على رتبة (رقيب – وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي) للرجال. ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي والمتطلبات عبر بوابة (أبشر – التوظيف) على الرابط التالي www.jobs.sa .

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