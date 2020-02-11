دفء وجمال قلوة ..يستقطب الزائرين

صحيفة الخليج الإلكترونية

الخليج – مشعل الزهراني : في مثل هذه الأيام الشتوية يتوافد أهالي منطقة الباحة إلى المحافظات الواقعة في قطاع تهامة بحثاً عن الدِّفء والأجواء المعتدلة ، والابتعاد عن الأجواء الباردة القارسة بالسراة .

ومن هذه المحافظات محافظة قلوة التي أصبحت مقصداً للزوار و نقطة جذب يفضلها الكثير من المتنزهين .

حيث توشحت جبالها وأوديتها بجمال طبيعي ساحر .

وتتميز محافظة قلوة بكثرة المتنزهات وحدائقها وقراها الأثرية وأوديتها السياحية والتي يجد فيها الزائر متنفساً لقضاء أجمل الأوقات .

وأشهر هذه المتنزهات منتزه الفرشة الواقع أسفل جبل شدا الشهير ، ومنتزه جبل ربا ومنتزه سد وادي دوقة.

ومن أوديتها السياحية وادي دوقة ، ووادي يحر ، ووادي الرميضة ومن المواقع السياحية الأوْقع الواقع جنوب المحافظة غرب جبل شدا ، وجبل شدا .

وتضم المحافظة عدداً من القرى الاثرية أشهرها قرية الخليف الأثرية ، وقرية الزغبة الأثرية ، وقرية بران الاثرية ، وقرية صدر بير الأثرية (حدائق الباحة المعلقة ) .

وأعدت المحافظة وتحت إشراف ومتابعة من المحافظ سعادة الأستاذ عبدالله العويدي حزمة من البرامج والأنشطة الترفيهية والشعبية والرياضية والثقافية ومهرجان تسوق لاأهالي وزوار المحافظة والتي تلبي جميع شرائح المجتمع من الرجال والنساء والأطفال .

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هذا وتحظى محافظات القطاع التهامي باهتمام كبير من سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود ، حيث قام سموه قبل ايّام بزيارة تفقدية للمحافظات الواقعة بقطاع تهامة والتقى الأهالي وأستمع لمطالبهم وأحتياجاتهم ، وأفتتح مهرجان ربيع الباحة 41.

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الجدير ذكره أن صحيفة الخليج الإلكترونية أعدت في وقت سابق تقريرين عن قريتي بران و صدر بير الأثريتين ونشرا بموقع هيئة السياحة والتراث .