«طلاق ملكي» في بريطانيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن بيتر فيليبس، أكبر أحفاد الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، وزوجته الكندية أوتم، الثلاثاء، أنهما في طريقهما إلى الطلاق بعد زواج دام 12 عاماً. وجاء في بيان صادر عن الزوجين أنهما أبلغا الملكة، وأسرتيهما بالأمر العام الماضي.

وتزوج فيليبس، الحفيد الأكبر من بين ثمانية أحفاد للملكة، من زوجته عام 2008 وأنجبا بنتين، هما سافانا ـ تسع سنوات، وإيسلا ـ سبع سنوات.

وقال متحدث باسم الزوجين «توصلا إلى أن هذا هو التصرف الأمثل لطفلتيهما، وللصداقة بينهما». وقال قصر باكنجهام إنه ليس لديه تعليق إذ إنها مسألة شخصية.

وأشارت صحيفة «ذا صن» إلى أن الزوجين انفصلا، وأن فيليبس شعر بالحزن الشديد بسبب رغبة أوتم ـ 41 عاماًـ في الحصول على الطلاق.

وفيليبس ـ 42 عاماًـ هو الابن البكر للأميرة آن، ابنة الملكة إليزابيث، ورقم 15 في ترتيب ولاية العرش. التقى بزوجته للمرة الأولى عام 2003 في سباق الجائزة الكبرى في مونتريال، حيث كان يعمل مع فريق بي.إم.دبليو وليامز المنافس في سباقات فورمولا 1، وكانت هي تعمل مع بي.إم.دبليو.

وتزوجا في قصر وندسور، قرب لندن. ولا يحمل فيليبس لقباً ملكياً، ويميل للبقاء بعيداً عن الأضواء. وقالت «ذا صن» إن الملكة ـ 93 عاماً ـ ستحزن بشدة بسبب النبأ الذي يأتي على خلفية سلسلة من الانتكاسات للعائلة المالكة.