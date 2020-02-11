دبلوماسي كوري شمالي سابق مرشح للانتخابات التشريعية في كوريا الجنوبية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن منشق بارز عن النظام الكوري الشمالي، الثلاثاء، ترشحه للانتخابات في كوريا الجنوبية، في قرار يسهم بحسب قوله في تعزيز جهود توحيد الكوريتين عبر عكس صورة الحريات الموجودة في الجنوب لسكان الشمال.

وتصدر تاي يونغ هو، الرجل الثاني في سفارة كوريا الشمالية في بريطانيا، الأخبار العالمية حينما فرّ إلى كوريا الجنوبية مع عائلته في آب/أغسطس 2016. وأصبح منذ ذلك الحين معارضاً شرساً لنظام بيونغ يانغ، مع انتقاده أيضاً سياسة اليد الممدودة التي اعتمدها الرئيس الكوري الجنوبي اليساري الوسطي مون جاي-اين إزاء الشمال.

انضم هو لصفوف حزب «كوريا الحرية» المعارض، وقال إنه مقتنع بأن انتخابه للبرلمان سيشجع الكوريين الشماليين على التخلي عن النظام في بيونغ يانغ. وأشارت وسائل إعلام كورية جنوبية إلى أن مسؤولين من حزبه يريدون تكليفه عن دائرة حي غانغنام الراقي ومعقل المعارضة في العاصمة. وستكون لذلك حظوظ في انتخابات 15 نيسان/إبريل قوية. وقال هو «حين يرى شعب ونخب كوريا الشمالية أن من خدم في السلك الدبلوماسي الكوري الشمالي، سينتخب من قبل الكوريين الجنوبيين، نكون قد اقتربنا أكثر من التوحيد الحقيقي الذي نأمل به».

وأكد الدبلوماسي السابق من جديد أن سياسة مون، الذي يؤيد الحوار مع الشمال لتسوية ملف الأسلحة النووية والبالستية الشائك، تسير «في الاتجاه الخاطئ».