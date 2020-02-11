شكرا لقرائتكم خبر عن عباس يلقي كلمة في مجلس الأمن الدولي حول خطة السلام الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كلمة الثلاثاء، في مجلس الأمن الدولي، يؤكد فيها رفضه خطة السلام الأمريكية، ويشدد على «رعاية دولية متعددة الأطراف» لمفاوضات السلام مع «الإسرائيليين»، بحسب بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية.

وقالت الخارجية الفلسطينية في البيان إن عباس «يتوجه لمجلس الأمن لطرح رؤيته التي تقوم بالأساس على رعاية دولية متعددة الأطراف للمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني و«الاسرائيلي». وسيشدد على أن يتم ذلك «وفقاً لمرجعيات السلام الدولية وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بعيداً عن صفقة القرن التي تشكل بجوهرها ومضمونها ونصوصها الموقف «الإسرائيلي» من قضايا الحل النهائي التفاوضية».

وقدّم الفلسطينيون خلال الأيام الماضية بواسطة تونس وإندونيسيا اللتين تشغلان مقعدين غير دائمين في مجلس الأمن، مشروع قرار إلى المجلس يدين خطة ترامب ويعتبر أن «خطة السلام التي قدمتها الولايات المتحدة في 28 كانون الثاني/يناير تنتهك القانون الدولي والمعايير المرجعية لحل دائم وعادل وكامل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني». وخلال النقاشات بين ممثلي أعضاء مجلس الأمن، ضغطت الولايات المتحدة التي تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن لإدخال سلسلة تعديلات على النص. وشملت الاقتراحات الأمريكية التي اطلعت عليها فرانس برس شطب فقرات كاملة من المشروع، خصوصاً تلك التي تشير صراحة إلى قرارات الأمم المتحدة منذ 1967. كذلك، شطب كل الإشارات إلى القدس الشرقية المحتلة.

على الأثر، ذكر دبلوماسيون أن الفلسطينيين عدلوا عن طرح مشروع القرار على التصويت بسبب عدم حصولهم على دعم دولي كاف. لكن أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات قال «لفرانس برس» من نيويورك إن المشاورات حول مشروع القرار «ما زالت مستمرة مع الدول العربية والإسلامية ودول عدم الانحياز والدول الأعضاء في مجلس الأمن الدائمين وغير الدائمين. وعندما تنتهي المشاورات ويتم الاتفاق على صيغة تضمن عدم المساس بثوابتها الوطنية دون انتقاص أو تغيير من هذه الثوابت والحقوق سيتم عرضه للتصويت».