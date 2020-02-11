الثلوج تغطي مدن العراق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استيقظ سكان بغداد، الثلاثاء، على تساقط ثلوج كثيف غطى شوارع عاصمة واحدة من أكثر دول العالم ارتفاعاً في درجات الحرارة، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً، وأفاد سكان المدينة بأن الثلوج التي تجمعت فوق السيارات والأشجار وأسطح الأبنية غير مسبوقة، وتختلف عن تلك التي تساقطت 2008، والتي اعتبرت حينها المرة الأولى منذ قرن.

وأوقف سائقو السيارات آلياتهم بالقرب من حدائق غطتّها الثلوج بالكامل، وعمد بعضهم إلى التقاط الصور مع أطفالهم، بينما تدنّت درجات الحرارة إلى الصفر مئوية. كما تساقطت الثلوج على مناطق أخرى في العراق، بينها كربلاء جنوب العاصمة، والسليمانية شمالاً.

وقال عامر الجابري،مدير إعلام الأنواء الجوية العراقية، «يستمر تساقط الثلوج حتى الأربعاء، في أجواء شديدة البرودة، ونتوقع انحسار الكتلة مساء الأربعاء وبعدها تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع».

وفي الموصل شمالاً، غطّت الثلوج شوارع المدينة القديمة التي دمّرتها المعارك مع الجماعة المتطرّفة. كما غطت خيام مئات آلاف النازحين واللاجئين الهاربين من النزاع المسلّح في سوريا المجاورة. ويعاني العراق الذي يعتمد ثلث سكانه على الزراعة، جفاف مزمن. ويتطلع العراقيون إلى موسم زراعي مثمر هذا العام مع تساقط كميات كبيرة من الأمطار أعادت جريان الأنهار التي جف بعضها، بسبب تشييد السدود التركية والإيرانية.