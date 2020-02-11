نسبة مشاهدة حفل الأوسكار هذا العام في أدنى مستوياتها التاريخية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق البث المباشر لحفل توزيع جوائز الأوسكار، بنسختها الثانية والتسعين، مساء الأحد، أسوأ نسبة مشاهدة في تاريخ الحدث، مع 23,6 مليون مشاهدة في الولايات المتحدة، عبر قناة «إيه بي سي»، في استكمال لتراجع مستوى المشاهدة المستمر منذ سنوات.

استقطب حفل الأوسكارـ أبرز سهرة للمكافآت السينمائية في هوليوود ـ العام الماضي 29,6 مليون مشاهد، بعد نسبة مشاهدة متدنية قياسية في 2018 مع 26,5 مليون مشاهدة. وبعدما تابع 43 مليون مشاهد حفلة الأوسكار سنة 2014، سجلت نسبة المشاهدة تدهوراً سريعاً في السنوات الماضية في الولايات المتحدة، على غرار بقية حفلات توزيع الجوائز الأساسية، بينها «جولدن جلوب»، و«جرامي».

وسترسخ نسخة 2020 في الذاكرة بلا شك لكونها شهدت فوز فيلم «باراسايت» بجائزة أفضل فيلم ليصبح أول عمل سينمائي بلغة غير إنجليزية ينال الأوسكار. غير أن النقاد يتوافقون على أن الحفلة التي امتدت أكثر من ثلاث ساعات ونصف الساعة كانت بطيئة، ولن تعمّر طويلاً في أذهان المشاهدين. وللسنة الثانية على التوالي، قرر منظمو الحفلة الاستغناء عن فكرة اعتماد مقدم واحد أملاً في تكرار النجاح النسبي المحقق في 2019، غير أن أداء النجوم الذين تعاقبوا على المسرح لإطلاق الدعابات، والإعلان عن أسماء الفائزين كان مخيباً في العموم.

وكتب موقع «إندي واير»، أن المخرج الكوري الجنوبي بونج جون-هو «جنّب تحوّل المناسبة إلى واحدة من الأسوأ في تاريخ حفلات الأوسكار»، لافتاً إلى أن «الكثير مما كان مقترحاً خلال نسخة العام 2020 لم ينجح ببساطة».

أما على صعيد العروض الموسيقية، بين راندي نيومان وإلتون جون، «فجاءت نسخة من كل سهرات الأوسكار على مدى العقدين إلى العقود الثلاثة الماضية»، بحسب «واشنطن بوست».