شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة العليا في أستراليا تحظر طرد السكان الأصليين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قضت المحكمة العليا في أستراليا، أعلى هيئة قضائية في البلاد الثلاثاء، بأن قانون الهجرة لا يشمل السكان الأصليين للبلاد في قرار تاريخي يمنع ترحيل السكان الأصليين، حتى لو كانوا مولودين في الخارج.
حاولت أستراليا ترحيل رجلين، أحدهما مواطن من بابوا غينيا الجديدة يدعى دانيال لوف، والثاني نيوزيلندي اسمه بريندان تومس، استناداً إلى قوانين تسمح بإلغاء تأشيرة الدخول للمجرمين المدانين سابقاً. ويعيش الرجلان اللذان وصفا بأنهما من السكان الأصليين، ولدى كل منهما والد من السكان الأصليين، في البلاد منذ طفولتهما.
ومثل دانيال لوف الذي سجن بتهمة اعتداء، وبريندان تومس الذي سجن بسبب عنف أسري، أمام المحكمة طلباً للبقاء في أستراليا بحجة أنه حتى لو لم يكونا «مواطنين»، فهما ليسا «غريبين».
وقد صوّت قضاة المحكمة العليا السبعة بأغلبية أربعة أصوات مقابل ثلاثة، وحكموا بأن الرجلين غير معنيين بالقانون الذي يطال الرعايا الأجانب.
وتعد تلك المرة الأولى التي دعي فيها القضاء الأسترالي، إلى البت في مسألة معرفة ما إذا كانت الحكومة تستطيع طرد سكان أصليين من البلاد.
وسمحت القضية بالتطرق إلى القضية الشائكة المتمثلة بتعريف السكان الأصليين.
كانت هذه تفاصيل خبر المحكمة العليا في أستراليا تحظر طرد السكان الأصليين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.