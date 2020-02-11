المحكمة العليا في أستراليا تحظر طرد السكان الأصليين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قضت المحكمة العليا في أستراليا، أعلى هيئة قضائية في البلاد الثلاثاء، بأن قانون الهجرة لا يشمل السكان الأصليين للبلاد في قرار تاريخي يمنع ترحيل السكان الأصليين، حتى لو كانوا مولودين في الخارج.

حاولت أستراليا ترحيل رجلين، أحدهما مواطن من بابوا غينيا الجديدة يدعى دانيال لوف، والثاني نيوزيلندي اسمه بريندان تومس، استناداً إلى قوانين تسمح بإلغاء تأشيرة الدخول للمجرمين المدانين سابقاً. ويعيش الرجلان اللذان وصفا بأنهما من السكان الأصليين، ولدى كل منهما والد من السكان الأصليين، في البلاد منذ طفولتهما.

ومثل دانيال لوف الذي سجن بتهمة اعتداء، وبريندان تومس الذي سجن بسبب عنف أسري، أمام المحكمة طلباً للبقاء في أستراليا بحجة أنه حتى لو لم يكونا «مواطنين»، فهما ليسا «غريبين».

وقد صوّت قضاة المحكمة العليا السبعة بأغلبية أربعة أصوات مقابل ثلاثة، وحكموا بأن الرجلين غير معنيين بالقانون الذي يطال الرعايا الأجانب.

وتعد تلك المرة الأولى التي دعي فيها القضاء الأسترالي، إلى البت في مسألة معرفة ما إذا كانت الحكومة تستطيع طرد سكان أصليين من البلاد.

وسمحت القضية بالتطرق إلى القضية الشائكة المتمثلة بتعريف السكان الأصليين.