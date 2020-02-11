الجناح الوطني في البندقية..الفن في خدمة البيئة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يطرح معرض الجناح الوطني المُقام ضمن فعاليات بينالي البندقية 2020 حلولاً عمليةً من شأنها أن تحدث تأثيراً إيجابياً في الحفاظ على السلامة البيئية ضمن قطاع البناء والإنشاءات.

وتقوم فكرة المعرض على سبر أغوار استخدامات الملح والمركبات المعدنية، الموجودة في السبخات (الأراضي المالحة المسطحة) واسعة الانتشار في الإمارات.

ويشرف على المعرض المقام تحت عنوان: «أرضٍ لَدِنة»، القيمان الفنيان وائل الأعور وكينيتشي تيراموتو، وتتمثّل محاولاتهما من التجارب العلمية والأبحاث في المساعي المبذولة نحو تطوير حلول تكنولوجية تحل بديلاً للأسمنت البورتلاندي، عبر استخدام المكونات الملحية والمعدنية الموجودة بكثرة في منطقة السبخة في الإمارات.

وقال وائل الأعور وكينيتشي تيراموتو: «إن صناعة الأسمنت تسهم بنحو 8% من انبعاثات غاز الدفينة، وذلك خلال إنتاج المادة الخرسانية التي تُعد ثاني أكثر المواد استهلاكاً على مستوى العالم، ومن هنا تبرز أهمية تطوير مواد بناء بديلة دون إلحاق الضرر بالسلامة البيئية». «وام»