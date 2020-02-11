محامى البشير: نرفض التعاون مع الجنائية الدولية ونعتبرها "محكمة سياسية"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل لها أن محامى الرئيس السودانى السابق عمر البشير قال إنه يرفض التعاون مع الجنائية الدولية ونعتبرها "محكمة سياسية". أعلن عضو مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، محمد حسن التعايشى، أن وفدى الحكومة وحركات دارفور اتفقا على مثول من صدرت فى حقهم أوامر قبض أمام المحكمة الجنائية الدولية، وعقد وفدا الحكومة برئاسة التعايشى، وقيادات مسار دارفور، جلسة تفاوض اليوم الثلاثاء بجوبا، بحضور توت قلواك، رئيس فريق الوساطة من جنوب السودان ومستشار رئيسها للشئون الأمنية. Advertisements يذكر أن الرئيس السودانى السابق عمر البشير مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية. وأكد التعايشى، فى تصريح صحفى، أن الجلسة ركزت على ورقتين مهمتين هما : ورقة العدالة والمصالحة، وورقة الأراضى، لافتا إلى الاتفاق على المؤسسات المنوط بها تحقيق العدالة خلال الفترة الانتقالية، والتى تأتى من قناعة تامة بأنه لا يمكن الوصول إلى سلام شامل دون الاتفاق على هذه المؤسسات لإنجاز تلك المهمة والاتفاق على مبادئ عدم الافلات من العقاب.

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