شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّضا لحادث انقلاب.. العثور على جثتي شابين بجوار مركبتهما بطريق الحواجات في مكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

فتحت الجهات الأمنية المختصة بالعاصمة المقدسة، تحقيقاً عقب العثور على جثتي شابين بجوار مركبتهما التي تعرضت للانقلاب على طريق “الخواجات” بمكة المكرمة؛ ليتبين أن الحادث وقع أول أمس الأحد.

وفي التفاصيل ، ذكرت مصادر مطلعة أن شابين في العقد الثاني من عمريهما تعرّضا لحادث انقلاب على طريق غير المسلمين “الخواجات” بمكة المكرمة، إذ يرجح أنه وقع منتصف يوم الأحد الماضي، بعد أن فقد الاتصال بهما حيث ألفت بهما المركبة من نوع “كامري” موديل 2011، بعيدًا عن الطريق وسط غابة من الأشجار.

وأشارت المصادر إلى أنه في صباح اليوم الثاني -وهو يوم أمس الاثنين- أثناء تأدية دورية أمنية واجبها في مسح الطريق، اتضح لرجال الأمن حينها وجود مركبة تعرضت للانقلاب على مسافة غير مرئية للمارة، وعند مباشرة الموقع وجد جثتي شابين بجوار المركبة، أحدهما مجهول الهوية لم يتم التعرف عليه إلا بعد إيداعه ثلاجة الموتى بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، والآخر بحوزته الهوية الوطنية.

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وفتحت الجهات الأمنية حينها تحقيقًا موسعًا حول معرفة أسباب الحادث إلى جانب الوصول إلى قائد المركبة؛ تمهيدًا لاستكمال إجراءات الدفن وتسليمهما لذويهما.