انت الان تتابع أرباح "طيران الجزيرة" ترتفع بنسبة 124.1% إلى 14.9 مليون دك في عام 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

طيران الجزيرة

أعلنت شركة طيران الجزيرة اليوم عن نتائجها المالية والتشغيلية لعام 2019، حققت خلالها ارتفاعاً بنسبة 124.1% في أرباحها الصافية التي بلغت 14.9 مليون دينار كويتي، مدعومة بنمو بنسبة 20.6% في عدد المسافرين الذي بلغ 2.4 مليون مسافر، وبارتفاع بنسبة 25.9% في الإيرادات التشغيلية التي بلغت 103.7 مليون دينار كويتي.

وحققت الشركة ارتفاعاً بنسبة 108.7% في أرباحها التشغيلية التي بلغت 14.2 مليون دينار كويتي، في حين بلغ معدّل إشغال المقاعد نسبة 77.5% ومتوسط كفاءة استخدام أسطول الطائرات 13.3 ساعة تشغيل خلال العام.

أما نتائج الربع الأخير من العام الماضي، كانت الشركة قد سجلت خسائر صافية بلغت 1.2 مليون دينار كويتي (وتشمل الربح من بيع محرّك) وذلك بانخفاض عن خسائر بلغت 1.8 مليون دينار كويتي في الفترة ذاتها من العام الذي سبق. وسجلت الشركة في الربع الأخير نمواً بنسبة 28.5% في عدد المسافرين، في حين ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 11.8% لتبلغ 20.9 مليون دينار كويتي، فيما بلغ متوسط كفاءة استخدام أسطول الطائرات 13.8 ساعة تشغيل.

أبرز النتائج المالية والتشغيلية لعام 2019:

الإيرادات التشغيلية: 103.7 مليون د.ك، ارتفاع بنسبة 25.9% عن 2018

الأرباح التشغيلية: 14.2 مليون د.ك، ارتفاع بنسبة 108.7% عن 2018

الأرباح الصافية: 14.9 مليون د.ك، ارتفاع بنسبة 124.1% عن 2018

عدد المسافرين: 2.4 مليون، ارتفاع بنسبة 20.6% عن 2018

معدّل إشغال المقاعد: 77.5%، زيادة بنسبة 2.3% عن 2018

كفاءة استخدام أسطول الطائرات: 13.3 ساعة

أبرز النتائج المالية والتشغيلية للربع الأخير من 2019:

الإيرادات التشغيلية: 20.9 مليون د.ك، ارتفاع بنسبة 11.8% عن الربع الأخير من 2018

الخسائر التشغيلية: 2.8 مليون د.ك، زادت بنسبة 31.9% عن الربع الأخير من 2018

الخسائر الصافية: 1.2 مليون د.ك، ارتفاع بنسبة 34.8% عن الربع الأخير من 2018

عدد المسافرين: 614 ألف، ارتفاع بنسبة 28.5% عن الربع الأخير من 2018

معدّل إشغال المقاعد: 75.5%، زيادة بنسبة 6.8% عن الربع الأخير من 2018

وقال رئيس مجلس إدارة شركة طيران الجزيرة، مروان بودي: "حققت طيران الجزيرة أفضل نتائج تشغيلية لها منذ التأسيس، وجاء الارتفاع الملحوظ في ربحيتها نتيجة النمو المنتظم والمربح على الجانب التشغيلي بالإضافة إلى التركيز المستمر على إدارة التكاليف. وواصلت الشركة نموها وتوسعها على مستوى الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، بينما ساهم كذلك مبنى ركاب الجزيرة T5 الذي يُعد المثال الوحيد لمبنى ركاب مملوك لشركة طيران في المنطقة، في تحقيق الإيرادات بشكل ملحوظ للشركة. وتحافظ طيران الجزيرة اليوم على ميزانية قوية تدعمها عمليات متينة وتوسّع يخدم الطلب من شرائح عملاء جديدة في المناطق التي تخدمها رحلاتنا."

Advertisements

توصية بتوزيع الأرباح

أوصى مجلس إدارة شركة طيران الجزيرة بتوزيع أرباح بنسبة 67.5% من رأسمال الشركة، أي ما يعادل 67.5 فلس لكل سهم. وقام مجلس الإدارة بتقديم التوصية بعد اجتماعه المنعقد في 11 فبراير 2020 ويخضع لموافقة مساهمي الشركة خلال اجتماع الجمعية العامة القادم.

التوسّع في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا

واصلت طيران الجزيرة توسّعها في عام 2019 لتوفّر للمسافرين خيارات جديدة منخفضة التكاليف للسفر، وأطلقت في هذا الصدد ثماني رحلات مباشرة جديدة أهمها كانت الرحلات المباشرة إلى مطار لندن غاتويك في شهر أكتوبر. كما أطلقت رحلات إلى مطار صبيحة كوكجن الدولي في إسطنبول، ومدينة بودروم الساحلية التركية، والعاصمة النيبالية كاتماندو، ومدينة أوش في قيرغيزستان، وثاني أكبر مدينة في باكستان، كراتشي، والوجهة الترفيهية العائلية في الإمارات، العين، بالإضافة إلى الدمام في السعودية.

ثلاث طائرات A320neo جديدة، وطلبية لعام 2020

تسلّمت طيران الجزيرة ثلاث طائرات إيرباص A320neo جديدة في الربع الأخير من عام 2019، ليصل أسطولها إلى 13 طائرة تشمل تسع طائرات من طراز A320 وأربع طائرات من طراز A320neo. ومن المجدول أن تتسلّم الشركة خمسة طائرات A320neo أخرى في عام 2020.

وانتقلت طيران الجزيرة إلى طائرات A320neo لما تتميز به هذه الطائرة بكونها مزودة بمحرك CFM LEAP-1 ومصممة بأطراف الأجنحة المعروفة باسمSharklets التي تحقق وفورات في حجم استهلاك الوقود، وتخفض مستوى ضوضاء المحرك وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الذي هو أقل من معيار القطاع الحالي.

أداء مبنى ركاب الجزيرة

احتفلت الشركة في شهر مايو 2019 بمرور عام على تشغيل مبنى ركاب الجزيرة T5 في مطار الكويت الدولي. وساهم هذا المبنى في نتائج الشركة بأرباح تشغيلية بلغت 1.2 مليون دينار كويتي لعام 2019. وقام المبنى بخدمة ما يقارب 1.2 مليون مسافراً مغادراً من الكويت، وأكثر من 969 ألف مسافراً عائداً إليها، وأكثر من 325 مسافراً يواصل رحلته إلى وجهة أخرى مع طيران الجزيرة. وتفوق طاقة هذا المبنى الثلاث ملايين مسافراً سنوياً فيما يوفر أحدث خدمات وأجهزة التسجيل عند السفر.

عقود صيانة جديدة

وقّعت طيران الجزيرة في شهر نوفمبر الماضي اتفاقية جديدة مع شركة "إيرباص" لتزودها بدعم متكامل لأجزاء الطائرات لعدد يصل إلى 29 طائرة من طراز A320ceos و A320neos وذلك كجزء من خدمات إيرباص المعروفة باسم "Flight Hour Services (FHS)". وبهذه الاتفاقية، تستفيد طيران الجزيرة من الخدمات ذات المستوى العالمي التي تتميز بها "إيرباص" والتي تمكّن طيران الجزيرة من الحفاظ على تميّزها التشغيلي بتوفير أجزاء الطائرات بشكل فعّال لدعم توسّع الأسطول النامي، والذي بدوره يساهم في تعزيز أداء الشركة ونسبة التزامها بمواقيت السفر.

كما وقعت طيران الجزيرة مؤخراً على اتفاقية خدمات طويلة المدى مبنية على الكلفة مقابل ساعات الطيران مع شركة "سي أف أم" العالمية (CFM) المصنعة لمحركات الطائرات التجارية، حيث ستقوم الأخيرة بصيانة محركات أسطول طائرات A320neo التابعة لطيران الجزيرة والتي تعمل بمحركات من طراز LEAP-1A. وتقدّر هذه الاتفاقية بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي، إذ تشمل عدد 20 طائرة كحد أدنى بالإضافة إلى خمسة محركات احتياطية، مع امكانية إضافة طائرات جديدة لهذه الاتفاقية لمواكبة التوسّع في حجم أسطول الشركة.

جوائز وتقديرات

حصدت طيران الجزيرة خلال العام جائزة "أفضل شركة طيران لعام 2019" من قبل جوائز مجلة "أريبيان بزنس" لقطاع الأعمال في الكويت، كما حصدت على جائزتي "ميد" (MEED) لأفضل مشروع للنقل وأفضل المشروعات الصغيرة لعام 2019 كليهما على مستوى الكويت، وذلك عن تصميم مبنى ركاب الجزيرة T5.

تطلعات عام 2020

بعد توسّعها المحوري خلال عام 2019، تخطط طيران الجزيرة لإطلاق رحلات مباشرة جديدة من الكويت إلى كل من الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، وشيتاغونغ ودكا في بنغلاديش، والقصيم وحائل في المملكة العربية السعودية. كما تبحث الشركة عن فرص واعدة لمواصلة توسّعها في السوق الأوروبي بما يبعد عن الكويت بمدة 6.5 ساعة طيران.

واختتم بودي قائلاً: "نتطلع إلى مواصلة توسّعنا في السنوات القادمة مع التركيز على المناطق التي نخدمها حالياً وهي الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا. وسيدعم هذا التوسع زيادة عدد الطائرات في أسطول الشركة وخدمة فريدة تُرتكّز على العملاء والتي تمكّنهم من اختيار الطريقة التي يفضلون السفر بها على متن طيران الجزيرة."