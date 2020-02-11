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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خرائط جوجل تكشف عن مفاجآت جديدة.. ما هي؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020
متابعات_السعودية نيوز
أعلنت "خرائط جوجل" الشهيرة، عن ثورة تحديث في تصميمها، بمناسبة 15 عاما على إطلاقها، والتي تشمل "أيقونة" وميزات جديدة.
وتم استبدال شكل أيقونة التطبيق، التي كانت عبارة عن خريطة للطرق، بصورة "دبوس" يتم به تحديد الأماكن، ومتواجد على خلفية بيضاء، وهو ما يتطابق بشكل أوثق مع العلامات التجارية الأخرى لـ"غوغل"، بحسب موقع "ذا فيرج".
كما تشمل مفاجآت "خرائط جوجل" الجديدة، إضافة علامتي تبويب، هما "Contribute" (مساهمة) و"Updates" (تحديثات)، كذلك تم استبدال علامة تبويب "For You" بـ"Saved"، والتي تم وضعها في أماكن مرئية بدلا من طمسها في قائمة جانبية.
ميزة أخرى تم إضافتها إلى "خرائط جوجل" في حلتها الجديدة، وهي إعلام الجمهور ما إذا كانت وسائل المواصلات العامة كالقطارات، تضم عربات مخصصة للسيدات، وإمكانية توافر الكراسي المتحركة بداخلها، بالإضافة إلى درجات الحرارة، بعدما كان التطبيق في البداية يكتفي بتوقع ما إذا كانت وسيلة المواصلات مزدحمة أم لا.
ويضاف إلى قائمة التحديثات الجديدة، ميزة عرض موقع وجهة المستخدم، بواسطة تكنولوجيا "الواقع المعزز".
ومن المتوقع أن يتم طرح تطبيق "خرائط جوجل" الجديد، خلال شهر مارس المقبل.
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