الحب أقوى من الحرب.. لقطات عن أفراح وسط الدمار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «يا حبّ لا هدف لنا إلا الهزيمة في حروبك». كلامُ في الحب لا يمحى من الذاكرة للشاعر الفلسطيني محمود درويش، وبرغم النزاعات الدامية المستعرة في الشرق الأوسط، لا يزال الحب يخرج منتصراً في بعض الأحيان. فمن ميادين القتال في سوريا إلى أنقاض المدن المدمرة في العراق، غالباً ما تطغى مشاهد العنف والدمار على يوميات الصحفيين، إلا أن البعض ينجح أحياناً في التقاط بعض بشائر الأمل والجمال التي لا تخلو من الرومانسية.

بمناسبة عيد الحب، اختارت وكالة فرانس برس، بعضاً من أفضل الصور التي التقطها صحفيوها أخيراً لقصص تتحدى الموت والحروب. واستعرضت بعض حفلات الزفاف التي رصدها صحفيوها على تخوم النار والدمار، سواء في مخيمات اللجوء البائسة أو في المدن المهدمة بالقنابل والغارات، والتي تعد انتصاراً للحب والحياة، وتعبيراً عن الأمل في مستقبل أفضل.

يستذكر سافين حامد، مصور الوكالة شمالي العراق، مرافقته لزوجين شابين من الأقلية الأيزيدية في مخيم بائس للاجئين، وصولاً إلى حفل زفافهما في قاعة حفلات متواضعة قرب مدينة دهوك في كانون الأول/ديسمبر. ويقول «كانت حفلة بسيطة فلم يكن هناك طعام، فقط قالب حلوى. لكنهم أرادوا أن يفرحوا ويرقصوا». كان العروسان طفلين لدى اقتحام مقاتلي تنظيم «داعش» الإرهابي 2014 منطقتهما سنجار، حيث سبوا آلاف النساء والفتيات وقتلوا الرجال، وأرغموا الفتية على القتال في صفوفهم. وبعد ست سنوات، من الاعتماد على المساعدات الإنسانية، في أجواء بائسة داخل مخيم للاجئين، حافظ العروسان على «حب الحياة وكانا يريدان الاستمرار فيها، رغم كل معاناتهما». حضر المدعوون حفل الزفاف البسيط، بالأزياء التقليدية الزاهية، فيما عزفت فرقة موسيقية صغيرة أغنيات خاصة لحفلات الزفاف. وقال حامد «حتى بعدما توقفت الموسيقى، كان الناس يطلبون من المطرب استكمال الغناء»، مؤكداً «رغم معاناتهم كانوا يهتمون بأنفسهم ويصففون شعرهم في الصالون ويرتدون ملابس جميلة».

وفي محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، خلّد مصوّر «فرانس برس» عارف وتد، صوراً مؤثرة لفستان زفاف صامد داخل واجهة زجاجية أتى عليها القصف في متجر لفساتين الأعراس في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2019، غداة غارة روسية على أحد أسواق المدينة.

وفي شمال شرق سوريا، اضطر مصطفى رمضان ولوفين يوسف إلى تأجيل زفافهما بعدما أطلقت تركيا وقوات مدعومة منها عملية ضد فصائل مقاتلة كردية تصفها أنقرة بأنها «إرهابية». وعندما نجحا أخيراً في عقد زفافهما في مدينة القامشلي، ضجت قاعة الحفلات بالأغنيات الوطنية الكردية والتصفيق والغناء والضحك، بحسب مصور وكالة فرانس برس دليل سليمان. ويقول سليمان إنه استمتع بتصوير «أجواء الفرح والدبكات»، لأنها «تختلف بشكل كبير»، عن التصوير في «أجواء القصف والنزوح والموت»، وهي «مملوءة بالموسيقى والألوان».