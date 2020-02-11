1000 وفاة بفيروس «كورونا» المستجد في الصين والصحة العالمية تعده «تهديداً خطراً جداً»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدحانوم غيبريسوس، الثلاثاء، أن فيروس «كورونا» المستجدّ يشكل «تهديداً خطراً جداً» على العالم.

وقال غيبريسوس لدى افتتاح مؤتمر منظمة الصحة العالمية حول الوباء في جنيف «وجود 99% من الحالات في الصين سيبقي حالة الطوارئ كبيرة في هذا البلد؛ لكن ذلك يشكل تهديداً خطراً جداً على سائر دول العالم». وأضاف: «حتى الساعة، إنها فقط شرارة. هدفنا الأساسي يبقى عزل بؤر الوباء. ندعو جميع الدول إلى استخدام كل الوسائل المتاحة في الوقت الحالي؛ لمنع اندلاع هذا الحريق الأكبر».

جاءت تصريحات منظمة الصحة العالمية، بعد تحقق السيناريو الذي كان يثير مخاوفها، وهو انتقال المرض من أشخاص لم يذهبوا إلى الصين؛ إذ سجلت حالة لبريطاني لم يزر الصين في حياته، التقط المرض في سنغافورة، ونقله إلى أصدقائه خلال تواجدهم في جبال الألب في فرنسا، ليتمّ تشخيصه في بريطانيا لاحقاً، وبذلك يكون قد نقل العدوى بشكل عرضي إلى 11 شخصاً على الأقل، بينهم خمسة نُقلوا إلى المستشفى في فرنسا، إضافة إلى خمسة آخرين في بريطانيا، وآخر في جزيرة مايوركا الإسبانية. وسيعقد وزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي اجتماعاً طارئاً الخميس في بروكسل؛ لمناقشة تدابير منسقة ضد الوباء.

وبحسب الإحصاءات الصينية الرسمية، الثلاثاء، تجاوزت حصيلة وفيّات فيروس «كورونا» المستجدّ، عتبة الألف شخص (1016) في الصين القارية (من دون هونج كونج وماكاو)، في حين ترى منظمة الصحة العالمية التي أرسلت بعثة خبراء إلى الصين، أن العدد المتزايد لحالات العدوى خارج البلاد قد يُنذر بتفشي المرض بشكل أوسع في جميع أنحاء العالم.

وتحدثت السلطات الصحية الصينية عن 108 وفيات جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، في أكبر حصيلة وفيات يومية مسجّلة حتى اليوم، بينما تجاوز عدد الإصابات المؤكدة الـ42 ألفاً، بينما تراجعت الإصابات الجديدة اليومية إلى (2478) مقارنة باليوم السابق.

ودعا الرئيس الصيني شي جين بينج، الاثنين، إلى اتخاذ «تدابير أكثر قوة وحزماً؛ لوضع حدّ بصورة حاسمة لتفشي العدوى»، بعد أن زار حياً سكنياً ومستشفى في بكين، وظهر للمرة الأولى مرتدياً قناعاً واقياً.

ولا تزال ووهان ومقاطعة هوبي؛ حيث انتشر الوباء، منعزلتين عن العالم، إضافة إلى عشرات الملايين الخاضعين إلى قواعد عزل في عدة مدن.

وخارج هذه المناطق، تشهد الصين شللاً على الرغم من استئناف خجول للأعمال، الاثنين.

وفي سنغافورة، التي رفعت مستوى الإنذار الصحي الأسبوع الماضي؛ بعد تسجيل 45 حالة إصابة بالفيروس، افتُتح الثلاثاء معرض الصناعات الجوية وهو الأكبر في آسيا، وسط أجواء متشائمة بسبب إلغاء 70 شركة مشاركتها في المعرض، من بينها «لوكهيد مارتن» الأمريكية العملاقة للصناعات الدفاعية.

وفي آسيا، لا يزال الآلاف من المسافرين وأفراد طواقم معزولين على سفينتين سياحيتين. وتمّ تأكيد إصابة ما لا يقلّ عن 135 حالة على سفينة الرحلات «دايموند برينسس» الخاضعة للحجر الصحي قبالة سواحل اليابان.