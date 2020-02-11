دبي - بواسطة محمد فارس هذا الموضوع مقطع فيديو جديد لسلسلة Galaxy S20 قبل الإعلان الرسمي بساعات ظهر على التقنية بلا حدود.

تعلن شركة سامسونج خلال ساعات عن سلسلة هواتفها المميزة Galaxy S20، وقبل كشف النقاب رسمياً رصدت هواتف Galaxy S20 في مقطع فيديو جديد على شبكة الإنترنت.

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كشفت التسريبات التي نشرت حتى الآن عن الكثير من مواصفات سلسلة هواتف Galaxy S20 قبل الإعلان الرسمي في حدث Unpacked اليوم، ولقد إستعرض مقطع فيديو جديد تصميم الكاميرة في الإصدارات الثلاثة من هواتف Galaxy S20.

أيضاً أكد موقع Pocket Lint على أن مقطع الفيديو يعود للحملة الترويجية لهواتف Galaxy S20، وGalaxy S20 Plus، وGalaxy S20 Ultra، لذا نترقب إعلان سامسونج الرسمي عن الإصدارات الجديدة خلال الساعات القادمة.

المصدر

هذا الموضوع مقطع فيديو جديد لسلسلة Galaxy S20 قبل الإعلان الرسمي بساعات ظهر على التقنية بلا حدود.