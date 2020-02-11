دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady فيلم Parasite يهيمن على جوائز الاوسكار 2020

انتهى حفل توزيع جوائز الاوسكار 2020 في دورته الـ 92 وكما تم الإعلان عنه سابقاً بدون وجود مضيف للحفل ولكن تخلله بعض الفقرات الاستعراضية مع مونولوج قصير لكل من كريس روك وستيف مارتن اللذان قدما الجائزة الأولى وسخرا من الافتقار إلى المخرجات والمرشحات ذوات البشرة السوداء. © القيادي فيلم Parasite يهيمن على جوائز الاوسكار 2020

© alqiyady فيلم Parasite يهيمن على جوائز الاوسكار 2020

الفائز الأكبر في حفل جوائز الاوسكار 2020 كان فيلم طفيلي Parasite الذي حصل

على 4 جوائز ليصبح أول فيلم اجنبي يظفر بجائزة أفضل فيلم وحصل ايضاً على افضل

مخرج، فيما فاز فيلم 1971 الذي فاز بثلاث جوائز هي افضل تصوير سينمائي وافضل

مزج صوت وافضل مؤثرات بصرية.

وكما كان متوقع حصل Joaquin Phoenix على جائزة أفضل ممثل عن دوره

في فيلم الجوكر، وحصول الممثل براد بيت على جائزة افضل ممثل مساعد،

وحصول فيلم فورد ضد فيراري على افضل تحرير صوت وافضل مونتاج لفيلم سينمائي. * قائمة الفائزين في حفل توزيع جوائز الاوسكار 2020

– أفضل فيلم

– “Ford v Ferrari”

– “The Irishman”

– “Jojo Rabbit”

– Joker

– “Little Women”

– “Marriage Story”

– “1917”

– “Once Upon a Time in Hollywood”

– الفائز “Parasite” – افضل ممثل في دور رئيسي:

– انتونيو بانديراس عن فيلم Pain and Glory

– ليوناردو ديكابريو عن فيلم Once Upon a Time in Hollywood

– الممثل Adam Driver عن فيلم Marriage Story

– الفائز: خواكين فينيكس عن فيلم Joker

– الممثل Jonathan Pryce عن فيلم The Two Popes – افضل ممثلة في دور رئيسي:

– الممثلة Cynthia Erivo عن فيلم Harriet

– سكارليت جوهانسون عن فيلم Marriage Story

– الممثلة Saoirse Ronan عن فيلم Little Women

– تشارليز ثيرون عن فيلم Bombshell

– الفائزة: الممثلة Renee Zellweger عن فيلم Judy – افضل ممثل مساعد:

– توم هانكس عن فيلم A Beautiful Day in the Neighborhood

– انثوني هوبكينز عن فيلم The Two Popes

– آل باتشينو عن فيلم The Irishman

– الممثل Joe Pesci عن فيلم The Irishman

– الفائز: براد بيت عن فيلم Once Upon a Time in Hollywood – افضل ممثلة مساعدة:

– Kathy Bates عن فيلم Richard Jewell

– الفائزة: Laura Dern عن فيلم Marriage Story

– Scarlett Johansson عن فيلم Jojo Rabbit

– Florence Pugh عن فيلم Little Women

– Margot Robbie عن فيلم Bombshell – افضل مخرج:

– مارتن سكورسيزي عن فيلم The Irishman

– تود فيليبس عن فيلم Joker

– سام مينديز عن فيلم 1917

– كوينتن تارنتينو عن فيلم Once Upon a Time in Hollywood

– الفائز: Bong Joon Ho عن فيلم Parasite – افضل فيلم انيميشن

– How to Train Your Dragon: The Hidden World

– I Lost My Body

– Klaus

– Missing Link

– الفائز: Toy Story 4 – افضل فيلم انيميشن قصير:

– Dcera

– الفائز: Hair Love

– Kitbull

– Memorable

– Sister – سيناريو مقتبس:

– The Irishman

– الفائز: Jojo Rabbit

– Joker

– Little Women

– The Two Popes – سيناريو أصلي:

– Knives Out

– Marriage Story

– 1917

– Once Upon a Time in Hollywood

– الفائز: Parasite – افضل تصوير سينمائي:

– The Irishman

– Joker

– The Lighthouse

– الفائز: روجر ديكنز 1917

– Once Upon a Time in Hollywood – أفضل فيلم وثائقي:

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– الفائز: American Factory

– الفيلم السوري The Cave للمخرج فراس فياض

– The Edge of Democracy

– الفيلم السوري For Sama للمخرجة وعد الخطيب

– Honeyland – أفضل فيلم قصير وثائقي:

– In the Absence

– الفائز: Learning to Skateboard in a Warzone

– Life Overtakes Me

– St. Louis Superman

– Walk Run Cha-Cha أفضل فيلم قصير:

– فيلم Brotherhood للمخرجة التونسية مريام جبير

– Nefta Football Club

– الفائز: The Neighbors’ Window

– Saria

– A Sister أفضل فيلم روائي عالمي:

– Corpus Christi

– Honeyland

– Les Miserables

– Pain and Glory

– الفائز: Parasite – افضل مونتاج فيلم:

الفائز: Ford v Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Parasite – مونتاج الصوت:

الفائز: Ford v Ferrari

Joker

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Star Wars: The Rise of SkyWalker – مزج الصوت:

“Ad Astra”

“Ford v Ferrari”

“Joker”

الفائز: “1917”

“Once Upon a Time in Hollywood” – تصميم الإنتاج:

The Irishman

Jojo Rabbit

1917

الفائز: Once Upon a Time in Hollywood

Parasite – موسيقى تصويرية اصلية:

الفائز: Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Star Wars: The Rise of Skywalker – اغنية اصلية لفيلم:

Toy Story 4

الفائز: Rocketman

Breakthrough

Frozen 2

Harriet – المكياج والشعر:

الفائز: “Bombshell”

“Joker”

“Judy”

“Maleficent: Mistress of Evil”

“1917” – تصميم الملابس:

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

الفائز: Little Women

Once Upon a Time in Hollywood – مؤثرات بصرية:

“Avengers Endgame”

“The Irishman”

الفائز: “1917”

“The Lion King”

“Star Wars: The Rise of Skywalker”

ما رأيك بالفائزين في حفل توزيع جوائز الاوسكار 2020 ؟

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