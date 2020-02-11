دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي يوتيوب يتجه للسيطرة على سوق "البث مدفوع الأجر".. هل سيُنافس نتفليكس؟

أبرم القائمون على منصة يوتيوب عدة اتفاقيات خلال الفترة الماضية لجعل منصته مدفوعة الأجر "يوتيوب تي في" تستحوذ على إنتاجات عدد كبير من التطبيقات المنافسة في هذا المجال.

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منصة يوتيوب، التابعة لشركة غوغل، أجرى مسؤولوها محادثات مع عديد من مزودي البث مدفوع الأجر، للسماح باشتراك خدماتهم عبر "يوتيوب تي في".

وبحسب تقارير صحفية عالمية كان من ضمن صفقات منصة يوتيوب مؤخرًا الاستحواذ على كل الإنتاجات الفنية الخاصة بتطبيقات "أمازون" و"أبل" للبث مدفوع الأجر، لجعل بث كل ذلك المحتوى في مكان واحد، وهو "يوتيوب تي في".

وبهذه الخطوات يتوقع المهتمون بمجال التكنولوجيا أن تكون منصة "يوتيوب تي في" التي تستحوذ على عروض الإنترنت منافسًا لمنصة نتفليكس.

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ومن جانبهم رفض مسؤولو منصة يوتيوب التعليق على ما تم نشره بخصوص استحواذات "يوتيوب تي في".المزيد:

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