هآرتس: واشنطن تنوي قطع مساعداتها للأمن الفلسطيني

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة نقلت صحيفة هآرتس العبرية، في عددها الصادر الثلاثاء، عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، نيتها قطع مساعداتها للأمن الفلسطيني، وذلك في موازنتها المقررة للعام 2021. واشارت الصحيفة العبرية، الى أن قرار الإدارة الأمريكية جاء ردا على موقف السلطة والقيادة الفلسطينية الرافض لما يسمى بـ" خطة السلام الامريكية" التي اعلن عنها رئيس وزراء الاحتلال والرئيس الامريكي الشهر الماضي. اقرأ أيضاً : أولمرت: أبو مازن الزعيم الفلسطيني الوحيد الذي يعارض الإرهاب

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